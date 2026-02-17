Concert N’oublions pas les Paroles Salle des Fêtes d’Atton Atton

Concert N’oublions pas les Paroles

Salle des Fêtes d’Atton 14 Rue des Dames Atton Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La soirée N’oublions pas les paroles revient à Atton, le samedi 14 mars !

Les candidats courageux vont tirer au sort le titre d’un morceau, et devront l’interprêter devant le public, accompagnés par les musiciens de l’école de musique. A un moment donné, les paroles disparaîtront du prompteur et c’est là que tout se joue !

Les gagnants auront droit à 3 cours gratuits à l’Ecole de Musique, ou pourront chanter en première partie des estivales

Inscriptions via le QR code ou par SMS au 06 77 59 93 21Tout public

Salle des Fêtes d'Atton 14 Rue des Dames Atton 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21 e.m.cb@hotmail.com

English :

The N’oublions pas les paroles evening returns to Atton on Saturday, March 14!

Brave contestants will draw the title of a song, and perform it in front of an audience, accompanied by musicians from the music school. At some point, the lyrics will disappear from the prompter, and that’s when it all comes down to it!

The winners will be entitled to 3 free lessons at the Ecole de Musique, or the chance to sing as an opening act at the summer festival

Register via QR code or SMS 06 77 59 93 21

