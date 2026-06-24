CONCERT NOUGA D’OC CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave
CONCERT NOUGA D’OC CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave samedi 25 juillet 2026.
Marquefave
CONCERT NOUGA D’OC
CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez assister au concert Nouga d’Oc en hommage à Claude Nougaro à Marquefave !
Concert en hommage à Claude Nougaro à partir de 19 heures.
Si vous le souhaitez, planches à déguster sur réservation (voir affiche) 15 .
CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 60 22 64 94 cafeassociatifmarquefave@gmail.com
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English :
Come see the Nouga d’Oc concert in tribute to %E0 Claude Nougaro %E0 Marquefave!
L’événement CONCERT NOUGA D’OC Marquefave a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE