CONCERT NOUGA D’OC CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave

Marquefave

CONCERT NOUGA D’OC

CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez assister au concert Nouga d’Oc en hommage à Claude Nougaro à Marquefave !

Concert en hommage à Claude Nougaro à partir de 19 heures.

Si vous le souhaitez, planches à déguster sur réservation (voir affiche) 15 .

CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 60 22 64 94 cafeassociatifmarquefave@gmail.com

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English :

Come see the Nouga d’Oc concert in tribute to %E0 Claude Nougaro %E0 Marquefave!

L’événement CONCERT NOUGA D’OC Marquefave a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE