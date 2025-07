Concert Nougaro à nous deux Centre Artistique de Piégon Piégon

Concert Nougaro à nous deux Centre Artistique de Piégon Piégon lundi 14 juillet 2025.

Concert Nougaro à nous deux

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 20:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Duo de chant et piano avec Fréderic peñia et Eric Noyer « nougaro, à nous deux »

.

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English : Concert Nougaro à nous deux

Singing and piano duet with Fréderic Peñia and Eric Noyer « Nougaro, à nous deux ».

German : Konzert Nougaro à nous deux

Gesangs- und Klavierduo mit Fréderic peñia und Eric Noyer « nougaro, à nous deux ».

Italiano :

Duetto di canto e pianoforte con Fréderic Peñia ed Eric Noyer « Nougaro, à nous deux »

Espanol :

Dúo de canto y piano con Fréderic Peñia y Eric Noyer « Nougaro, à nous deux »

L’événement Concert Nougaro à nous deux Piégon a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale