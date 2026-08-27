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AGENDA · Romans-sur-Isère

Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 30 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cité de la Musique
Adresse
3, Quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
13 13 13 tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)

Romans-sur-Isère

Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Inclassable et viscéral, Nous Étions une Armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels

Uncategorizable and visceral, Nous étions une Armée features a voice that speaks, shouts, and shakes things up, carried by striking guitars and unstoppable drum machines.

L’événement Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme

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