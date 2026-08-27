Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels Cité de la Musique Romans-sur-Isère
vendredi 30 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Inclassable et viscéral, Nous Étions une Armée c’est une voix qui parle, crie et bouscule, portée par des guitares saisissantes et des boîtes à rythmes inarrêtables.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels
Uncategorizable and visceral, Nous étions une Armée features a voice that speaks, shouts, and shakes things up, carried by striking guitars and unstoppable drum machines.
L’événement Concert NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE + JusteNiels Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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