CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES Clos St Joseph Sète

CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES

Clos St Joseph 896 boulevard de Verdun Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Découvrez Nous Sommes les braises , un duo poétique et musical formé parSyl, auteure de textes et poèmes, etFanny Roz, harpiste, chanteuse et compositrice.Laissez-vous emporter par une alchimie artistique unique, née d’un dialogue sensible entre mots et musique. Vous plongerez dans un univers où les textes de Syl — issus notamment du recueilLitanies de la liberté Libellule— rencontrent les improvisations vocales et instrumentales de Fanny Roz.Vous entendrez aussi des poèmes choisis de grands auteurs dont les noms évoquent à eux seuls les chemins de la poésie Christian Bobin, Andrée Chedid, Michel Roannet, Nâzim Naoum, Baudelaire, Pessoa, et bien d’autres.Réservez vos places baleinerouge7@gmail.com .

Clos St Joseph 896 boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

English :

Discover Nous Sommes les braises , a poetic and musical duo formed by Syl, author of texts and poems, and Fanny Roz, harpist, singer and composer.

German :

Entdecken Sie Nous Sommes les braises , ein poetisches und musikalisches Duo, das vonSyl, Autorin von Texten und Gedichten, undFanny Roz, Harfenistin, Sängerin und Komponistin, gebildet wird.

Italiano :

Scoprite Nous Sommes les braises , un duo poetico e musicale formato da Syl, autrice di testi e poesie, e Fanny Roz, arpista, cantante e compositrice.

Espanol :

Descubra Nous Sommes les braises , dúo poético y musical formado por Syl, autora de textos y poemas, y Fanny Roz, arpista, cantante y compositora.

