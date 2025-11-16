CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES Clos St Joseph Sète
CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES Clos St Joseph Sète dimanche 16 novembre 2025.
CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES
Clos St Joseph 896 boulevard de Verdun Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Découvrez Nous Sommes les braises , un duo poétique et musical formé par Syl, auteure de textes et poèmes, et Fanny Roz, harpiste, chanteuse et compositrice.
Découvrez Nous Sommes les braises , un duo poétique et musical formé parSyl, auteure de textes et poèmes, etFanny Roz, harpiste, chanteuse et compositrice.Laissez-vous emporter par une alchimie artistique unique, née d’un dialogue sensible entre mots et musique. Vous plongerez dans un univers où les textes de Syl — issus notamment du recueilLitanies de la liberté Libellule— rencontrent les improvisations vocales et instrumentales de Fanny Roz.Vous entendrez aussi des poèmes choisis de grands auteurs dont les noms évoquent à eux seuls les chemins de la poésie Christian Bobin, Andrée Chedid, Michel Roannet, Nâzim Naoum, Baudelaire, Pessoa, et bien d’autres.Réservez vos places baleinerouge7@gmail.com .
Clos St Joseph 896 boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com
English :
Discover Nous Sommes les braises , a poetic and musical duo formed by Syl, author of texts and poems, and Fanny Roz, harpist, singer and composer.
German :
Entdecken Sie Nous Sommes les braises , ein poetisches und musikalisches Duo, das vonSyl, Autorin von Texten und Gedichten, undFanny Roz, Harfenistin, Sängerin und Komponistin, gebildet wird.
Italiano :
Scoprite Nous Sommes les braises , un duo poetico e musicale formato da Syl, autrice di testi e poesie, e Fanny Roz, arpista, cantante e compositrice.
Espanol :
Descubra Nous Sommes les braises , dúo poético y musical formado por Syl, autora de textos y poemas, y Fanny Roz, arpista, cantante y compositora.
L’événement CONCERT NOUS SOMMES DANS LES BRAISES Sète a été mis à jour le 2025-11-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE