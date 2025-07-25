Concert Nouveau Monde Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Concert Nouveau Monde

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Le Conservatoire & Orchestre de Caen permet à ses élèves les plus avancés de vivre une expérience unique, à l’occasion du concert Nouveau Monde , en rejoignant les rangs de l’Orchestre de Caen. Au programme la grandiose Symphonie du Nouveau Monde de Dvorák et le vibrant Concerto pour violon n°2 de Florence Price, première compositrice afro-américaine à réussir à s’imposer dans son pays natal, divisé par la ségrégation.

Un concert puissant qui mêle ouverture culturelle et partage artistique. .

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 46 86

English : Concert Nouveau Monde

The Conservatoire & Orchestre de Caen is giving its most advanced students the chance to enjoy a unique experience, on the occasion of the New World concert, by joining the ranks of the Orchestre de Caen. On the program: Dvorák’s grandiose New World Symphony and the vibrant Violin Concerto No. 2.

German : Concert Nouveau Monde

Das Conservatoire & Orchestre de Caen ermöglicht seinen fortgeschrittenen Schülern beim Konzert Nouveau Monde eine einzigartige Erfahrung, indem sie in die Reihen des Orchestre de Caen aufgenommen werden. Auf dem Programm stehen Dvoráks grandiose Symphonie aus der Neuen Welt und das vibrierende Violinkonzert Nr. 2.

Italiano :

In occasione del concerto Nuovo Mondo , il Conservatorio e l’Orchestre de Caen offrono ai propri studenti più avanzati la possibilità di vivere un’esperienza unica, entrando a far parte delle file dell’Orchestre de Caen. In programma: la grandiosa Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorák e il vibrante Concerto per violino n. 2.

Espanol :

Con motivo del concierto Nuevo Mundo , el Conservatorio y la Orquesta de Caen ofrecen a sus alumnos más aventajados la posibilidad de vivir una experiencia única integrándose en las filas de la Orquesta de Caen. En el programa: la grandiosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák y el vibrante Concierto para violín nº 2.

