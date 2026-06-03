Concert Nouveaux Talents Église de Saint-Just Saint-Just-d’Ardèche
Concert Nouveaux Talents Église de Saint-Just Saint-Just-d’Ardèche mercredi 8 juillet 2026.
Concert Nouveaux Talents Église de Saint-Just Saint-Just-d’Ardèche Mercredi 8 juillet, 19h00
Au cœur du Festival Cordes en ballade, les concerts « Nouveaux Talents » offrent une autre manière d’entrer dans la musique : plus proche, plus directe, presque à hauteur de regard.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T21:00:00.000+02:00
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Église de Saint-Just 07700 Saint-Just-d’Ardèche Saint-Just-d’Ardèche