Concert Nouveaux Talents Église de Saint-Just Saint-Just-d’Ardèche Mercredi 8 juillet, 19h00

Au cœur du Festival Cordes en ballade, les concerts « Nouveaux Talents » offrent une autre manière d’entrer dans la musique : plus proche, plus directe, presque à hauteur de regard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T21:00:00.000+02:00

1



Église de Saint-Just 07700 Saint-Just-d’Ardèche Saint-Just-d’Ardèche



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

