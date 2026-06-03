Concert Nouveaux Talents Église Saint-Pierre Larnas Vendredi 10 juillet, 19h00

Au coeur du Festival Cordes en ballade, les concerts « Nouveaux Talents » offrent une autre manière d’entrer dans la musique : plus proche, plus directe, presque à hauteur de regard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00.000+02:00

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Église Saint-Pierre Larnas Larnas



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