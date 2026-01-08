CONCERT NOUVEL AN CHOEUR CANTELANDES Mimizan

dimanche 18 janvier 2026.

Chapelle Bouricos Mimizan Landes

Début : 2026-01-18
DIMANCHE 18 JANVIER 16h CONCERT CHORAL DU NOUVEL AN

Le Choeur CANTELANDES, Ensemble Vocal Polyphonique Mixte de Biscarrosse, sous la direction de leur Cheffe de choeur , Marie-Laure Jegerlehner, vous proposera un concert de Nouvel An le dimanche 18 janvier à 16h en la chapelle de Bouricos mêlant chants chants traditionnels, du répertoire classiques et airs d’opéra.

Entrée gratuite, libre participation
Pot de l’amitié et de nouvel an offert à l’issue du concert   .

Chapelle Bouricos Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 55 51 

