CONCERT NOUVEL AN CHOEUR CANTELANDES Mimizan

DIMANCHE 18 JANVIER 16h CONCERT CHORAL DU NOUVEL AN
Le Choeur CANTELANDES, Ensemble Vocal Polyphonique Mixte de Biscarrosse, sous la direction de leur Cheffe de choeur , Marie-Laure Jegerlehner, vous proposera un concert de Nouvel An le dimanche 18 janvier à 16h en la chapelle de Bouricos mêlant chants chants traditionnels, du répertoire classiques et airs d’opéra.
Entrée gratuite, libre participation
Pot de l’amitié et de nouvel an offert à l’issue du concert .
Chapelle Bouricos Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 55 51
