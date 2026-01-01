Concert Nouvel An avenue du Fief des Jarries Lagord
Concert Nouvel An avenue du Fief des Jarries Lagord dimanche 25 janvier 2026.
Concert Nouvel An
avenue du Fief des Jarries Salle polyvalente de Lagord Lagord Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 17:30:00
2026-01-25
L’orchestre d’Harmonie a le plaisir de vous convier à son concert du nouvel An !
avenue du Fief des Jarries Salle polyvalente de Lagord Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 34 14 music.lagord@wanadoo.fr
English : Concert New Year
The Orchestre d’Harmonie is delighted to invite you to its New Year’s concert!
