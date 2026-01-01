Concert Nouvel An avenue du Fief des Jarries Lagord

Concert Nouvel An

Salle polyvalente de Lagord, avenue du Fief des Jarries, Lagord, Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

L’orchestre d’Harmonie a le plaisir de vous convier à son concert du nouvel An !

+33 5 46 28 34 16 music.lagord@wanadoo.fr

English : Concert New Year

The Orchestre d’Harmonie is delighted to invite you to its New Year’s concert!

