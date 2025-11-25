CONCERT NOUVEL L’AN Rue de la Paix Lamasquère

CONCERT NOUVEL L’AN

Rue de la Paix MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Orchestre de chambre de Toulouse.

Concert de musique classique Spécial Mozart.

Sur réservation. .

Rue de la Paix MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29 bibliotheque-lamasquere@wanadoo.fr

English :

Toulouse Chamber Orchestra.

German :

Kammerorchester von Toulouse.

Italiano :

Orchestra da camera di Tolosa.

Espanol :

Orquesta de Cámara de Toulouse.

