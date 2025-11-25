CONCERT NOUVEL L’AN Rue de la Paix Lamasquère
CONCERT NOUVEL L’AN Rue de la Paix Lamasquère dimanche 11 janvier 2026.
CONCERT NOUVEL L’AN
Rue de la Paix MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Orchestre de chambre de Toulouse.
Concert de musique classique Spécial Mozart.
Sur réservation. .
Rue de la Paix MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29 bibliotheque-lamasquere@wanadoo.fr
English :
Toulouse Chamber Orchestra.
German :
Kammerorchester von Toulouse.
Italiano :
Orchestra da camera di Tolosa.
Espanol :
Orquesta de Cámara de Toulouse.
L’événement CONCERT NOUVEL L’AN Lamasquère a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE