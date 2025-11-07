Concert Novembre Bleu Cinéma Bon Accueil Blâmont
Concert Novembre Bleu
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00
Concert avec le groupe Fa Dièse Trio, au profit des recherches pour le cancer de la prostate.
Tarifs: 8€ ; 5€ pour les moins de 14 ans.
Renseignements auprès du Cinéma Bon Accueil au 03 83 42 42 32Tout public
Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 42 32
English :
Concert with the Fa Dièse Trio, in aid of prostate cancer research.
Prices: 8?; 5? for children under 14.
Information from Cinéma Bon Accueil on 03 83 42 42 32
German :
Konzert mit dem Fa Dièse Trio zugunsten der Prostatakrebsforschung.
Eintrittspreise: 8? ; 5? für Kinder unter 14 Jahren.
Informationen beim Cinéma Bon Accueil unter 03 83 42 42 32
Italiano :
Concerto del Trio Fa Dièse, a favore della ricerca sul cancro alla prostata.
Biglietti: 8 euro; 5 euro per i bambini sotto i 14 anni.
Informazioni presso Cinéma Bon Accueil allo 03 83 42 42 32
Espanol :
Concierto del Trío Fa Dièse en beneficio de la investigación sobre el cáncer de próstata.
Entradas: 8 euros; 5 euros para menores de 14 años.
Información en Cinéma Bon Accueil, teléfono 03 83 42 42 32
L’événement Concert Novembre Bleu Blâmont a été mis à jour le 2025-10-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS