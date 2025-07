Concert Nuances de cinéma Rodez

Concert Nuances de cinéma Rodez jeudi 24 juillet 2025.

Concert Nuances de cinéma

5 Rue de la Madeleine Rodez Aveyron

Redécouvrez les plus belles musiques de films dans un spectacle piano et accordéon par la formation musicale DUO NUANCES le 24 juillet à l’église St Amans.

Libre participation. .

5 Rue de la Madeleine Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Rediscover the most beautiful film music in a piano and accordion show by the musical group DUO NUANCES on July 24 at St Amans church.

German :

Entdecken Sie die schönsten Filmmusiken in einer Klavier- und Akkordeonaufführung der Musikgruppe DUO NUANCES am 24. Juli in der Kirche St Amans wieder.

Italiano :

Riscoprite le più belle musiche da film in uno spettacolo di pianoforte e fisarmonica del gruppo musicale DUO NUANCES il 24 luglio nella chiesa di St Amans.

Espanol :

Redescubra la más bella música de cine en un espectáculo de piano y acordeón a cargo del grupo musical DUO NUANCES el 24 de julio en la iglesia de St Amans.

