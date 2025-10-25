Concert NUIT NEON French Pop Le Parallèle Club concert de Montendre Montendre

Concert NUIT NEON French Pop

Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Concert de NUIT NEON au Parallèle

Le Parallèle Club concert de Montendre 29 avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 03 18 adonf.booking@gmail.com

English :

NUIT NEON concert at Le Parallèle

German :

Konzert von NUIT NEON im Parallele

Italiano :

Concerto dei NUIT NEON al Parallèle

Espanol :

Concierto de NUIT NEON en el Parallèle

