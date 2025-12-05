Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers

Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté

Concert de Nyna Loren au Café Charbon de Nevers le jeudi 2 avril à 19h.

D’une voix intense et envoûtée, Nyna Loren fait naître des frissons du bas du dos jusqu’à la nuque .

Entre influences hispaniques, accents mystiques et virtuosité au violon, elle mêle sensibilité, force et poésie dans une esthétique originale et intemporelle . Une artiste libre, solaire et polaire, dont le chant rappelle Lhasa de Sela et Emily Loizeau.

