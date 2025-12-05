Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers
Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers jeudi 2 avril 2026.
Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02 21:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Concert de Nyna Loren au Café Charbon de Nevers le jeudi 2 avril à 19h.
D’une voix intense et envoûtée, Nyna Loren fait naître des frissons du bas du dos jusqu’à la nuque .
Entre influences hispaniques, accents mystiques et virtuosité au violon, elle mêle sensibilité, force et poésie dans une esthétique originale et intemporelle . Une artiste libre, solaire et polaire, dont le chant rappelle Lhasa de Sela et Emily Loizeau.
Présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté. .
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25
English : Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté
L’événement Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Nevers a été mis à jour le 2025-12-05 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)