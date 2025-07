Concert Ô Chiroulet à l’Auberge Ô Chiroulet Bagnères-de-Bigorre

Concert Ô Chiroulet à l’Auberge Ô Chiroulet Bagnères-de-Bigorre samedi 2 août 2025.

à l’Auberge Ô Chiroulet LESPONNE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Rejoignez nous, au cœur de la Vallée de Lesponne

2025 pour un été inoubliable, marqué par des moments de musique, de convivialité et de gourmandise. Nous vous invitons à participer à des soirées uniques, où vous pourrez apprécier une variété de genres musicaux rock, pop et chanson française dans un cadre enchanteur. Notre cuisine, entièrement faite maison, est un hommage aux saveurs locales. Nous nous engageons à utiliser des produits locaux en circuit court. Réservez votre table dès maintenant :) Nous avons hâte de vous recevoir !

Concert avec Dia Sodade.

Participation au concert de 5€. .

à l’Auberge Ô Chiroulet LESPONNE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 36 30 01 25 contact@o-chiroulet.com

English :

Join us in the heart of the Lesponne Valley

2025 for an unforgettable summer of music, conviviality and gourmet delights. We invite you to take part in unique evenings, where you can enjoy a variety of musical genres: rock, pop and French chanson in an enchanting setting. Our homemade cuisine is a tribute to local flavors. We’re committed to using local produce in short circuits. Reserve your table now :) We look forward to welcoming you!

German :

Kommen Sie zu uns, im Herzen des Lesponne-Tals

2025 für einen unvergesslichen Sommer, der von Momenten der Musik, der Geselligkeit und der Gaumenfreuden geprägt ist. Wir laden Sie zu einzigartigen Abenden ein, an denen Sie eine Vielfalt an Musikgenres genießen können: Rock, Pop und französische Chansons in einem zauberhaften Rahmen. Unsere komplett hausgemachte Küche ist eine Hommage an die lokalen Geschmäcker. Wir verpflichten uns, lokale Produkte mit kurzen Transportwegen zu verwenden. Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch :) Wir freuen uns darauf, Sie zu empfangen!

Italiano :

Unitevi a noi, nel cuore della Valle di Lesponne

2025 per un’estate indimenticabile all’insegna della musica, della convivialità e delle delizie gastronomiche. Vi invitiamo a partecipare a serate uniche, in cui potrete godere di una varietà di generi musicali: rock, pop e chanson francese in un ambiente incantevole. La nostra cucina casalinga è un omaggio ai sapori locali. Ci impegniamo a utilizzare i prodotti locali in circuiti brevi. Prenotate subito il vostro tavolo :) Saremo lieti di accogliervi!

Espanol :

Únase a nosotros, en el corazón del Valle de Lesponne

2025 para un verano inolvidable de música, convivencia y delicias gastronómicas. Le invitamos a participar en veladas únicas, en las que podrá disfrutar de diversos géneros musicales: rock, pop y chanson francesa en un marco encantador. Nuestra cocina casera es un homenaje a los sabores locales. Nos comprometemos a utilizar productos locales en circuitos cortos. Reserve ya su mesa :) ¡Estaremos encantados de recibirle!

