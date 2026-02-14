Concert O Délices Ensemble vocal Equivox Chapelle du Scénacle Besançon

Concert O Délices Ensemble vocal Equivox

Chapelle du Scénacle 6 rue de la vieille monnaie Besançon

2026-03-15 11:00:00

2026-03-15

Equivox, ensemble vocal bisontin composé de quatorze chanteurs et chanteuses expérimenté-e-s, et dirigé par Jean-François Bourgeois et Jacques Chopard, a la joie de vous proposer son nouveau concert Ô délices , placé sous le signe des plaisirs de la vie.

Les airs d’époques ,de styles et de compositeurs variés comme Clément Janequin, Giuseppe Verdi, Henry Purcell, Claude Debussy ou Eric Whitacre vous mettront du baume au cœur.

Deux concerts auront lieu le dimanche 15 mars dans la Chapelle du Scénacle:

• Concert du matin à 11h

• Concert de l’après-midi à 16h

Le nombre de places étant limité à 75 personnes par concert, nous vous recommandons de réserver rapidement vos places sur Helloasso.com Ensemble vocal Equivox .

equivox.ev@gmail.com

