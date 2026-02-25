Concert Ô Marché Avril 2026 Nogent-le-Rotrou

Concert Ô Marché Avril 2026

Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-25 10:45:00

fin : 2026-04-25 11:15:00

2026-04-25

Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour le printemps avec L’école des Fanes Baroque !

Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre I 30 mn .

Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble@escadronvolant.com

English :

The traditional Saturday Concerts Ô Marché return for spring with a new theme!

L’Escadron Volant de la Reine continue to present their concerts of Baroque music: viola, violin, double bass, guitar… Come and feast your eyes and ears!

Free admission

