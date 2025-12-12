Concert Ô marché — Février 2026 Nogent-le-Rotrou

Concert Ô marché — Février 2026

Début : 2026-02-28 10:45:00

fin : 2026-02-28 11:15:00

2026-02-28

Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’hiver avec Dans le Bach des légumes d’Hiver !

Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre I 30 mn .

English :

The traditional Saturday Concerts Ô Marché return for the winter season with a new theme!

L’Escadron Volant de la Reine continue to offer concerts of Baroque music: viola, violin, double bass, guitar… Come and feast your eyes and ears!

Free admission

