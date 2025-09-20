Concert Ô marché I septembre 2025 Nogent-le-Rotrou

Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’automne avec « sonnez petits pois, résonnez courgettes ! »

Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre I 30 mn .

Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble.escadron@gmail.com

English :

The traditional Saturday Concerts Ô Marché return for autumn with a new theme!

L’Escadron Volant de la Reine continue to offer concerts of Baroque music: viola, violin, double bass, guitar… Come and feast your eyes and ears!

Free admission

German :

Die traditionellen Concerts Ô Marché am Samstag kehren im Herbst mit einem neuen Thema zurück!

Die Escadron Volant de la Reine bietet Ihnen weiterhin ihre Konzerte mit Barockmusik: Gambe, Violine, Kontrabass, Gitarre… Lassen Sie sich begeistern und genießen Sie Ihre Augen und Ohren!

Freier Eintritt

Italiano :

I tradizionali Concerti del sabato Ô Marché tornano per l’autunno con un nuovo tema!

Lo Squadrone Volante della Regina continuerà a proporre i suoi concerti di musica barocca: viola, violino, contrabbasso, chitarra… Venite a rifarvi gli occhi e le orecchie!

Ingresso libero

Espanol :

¡Los tradicionales Conciertos Ô Marché de los sábados vuelven para el otoño con un nuevo tema!

El Queen’s Flying Squadron seguirá ofreciendo sus conciertos de música barroca: viola, violín, contrabajo, guitarra, etc. ¡Venga a deleitarse la vista y el oído!

Entrada gratuita

