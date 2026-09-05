Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert Ô Marché – Novembre 2026

Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:45:00

fin : 2026-11-14 11:15:00

Date(s) :

2026-11-14

Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’automne avec un nouveau thème !

L’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leurs concerts de musique baroque : viole, violon, contrebasse, guitare…Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre

Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’automne avec « La Tarte à Timbre! »

Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque : viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre I 30 mn .

Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble@escadronvolant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional Saturday Concerts Ô Marché return for autumn with a new theme!

L’Escadron Volant de la Reine continue to offer concerts of Baroque music: viola, violin, double bass, guitar… Come and feast your eyes and ears!

Free admission

L’événement Concert Ô Marché – Novembre 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-09-05 par OTs DU PERCHE