Concert Ô Marché – Novembre 2026 Nogent-le-Rotrou
samedi 14 novembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Concert Ô Marché – Novembre 2026
Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:45:00
fin : 2026-11-14 11:15:00
Date(s) :
2026-11-14
Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’automne avec un nouveau thème !
L’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leurs concerts de musique baroque : viole, violon, contrebasse, guitare…Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !
Entrée libre
Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’automne avec « La Tarte à Timbre! »
Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque : viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !
Entrée libre I 30 mn .
Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble@escadronvolant.com
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English :
The traditional Saturday Concerts Ô Marché return for autumn with a new theme!
L’Escadron Volant de la Reine continue to offer concerts of Baroque music: viola, violin, double bass, guitar… Come and feast your eyes and ears!
Free admission
L’événement Concert Ô Marché – Novembre 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-09-05 par OTs DU PERCHE
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