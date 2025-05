Concert O Solitude de Benoit Dumon – Place Guibert La Ciotat, 16 mai 2025 20:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Concert O Solitude de Benoit Dumon Vendredi 16 mai 2025 de 20h à 21h30. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16 21:30:00

Date(s) :

2025-05-16

Seul en scène au clavecin et au chant Benoit Dumon nous invite à un voyage intérieur au cœur des multiples visages de la solitude.

Subie ou souhaitée, parfois nostalgique mais toujours bouleversante, la solitude imprègne de nombreuses compositions musicales.

Avec O Solitude, Benoit Dumon sublime les plus belles pages de la musique anglaise, française et italienne du 17ème siècle où se côtoient Purcell, Charpentier, Monteverdi mais aussi plusieurs compositrices pionnières de leur époque.

En accompagnant sa voix depuis le clavecin, Benoit Dumon renoue avec la pratique du 17ème siècle où il était fréquent que des instrumentistes chanteurs s’accompagnent eux mêmes. Dans le même temps il apporte modernité à cette musique où l’on perçoit immédiatement qu’une chanson de Monteverdi n’est pas si éloignée d’une autre de Barbara..



Programme

Toccata Prima, G. Frescobaldi

Amarilli mia bella, G. Caccini

Se Muove a, F. Caccini

Variations sur le chant du cavalier, A. Cabezon

Sans Frayeur, M.A. Charpentier

Si Dolce è’l tormento C. Monteverdi

Ballo del Granducca, J.P. Sweelinck

Music For a While, H.Purcell

Oh Solitude, H. Purcell

Litanies à la Vierge, P Bruna

Canzonetta spirituale sopra alla nanna, T. Merula

l’Eraclito Amoroso, B. Strozzi .

Place Guibert Chapelle des Minimes

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 24 82 22 i.vergnaud13@gmail.com

English :

Solo harpsichordist and singer Benoit Dumon invites us on an inner journey to the heart of the many faces of solitude.

German :

Allein auf der Bühne mit Cembalo und Gesang Benoit Dumon lädt uns zu einer inneren Reise in das Herz der vielen Gesichter der Einsamkeit ein.

Italiano :

Il clavicembalista e cantante Benoit Dumon ci invita a un viaggio interiore nel cuore dei molti volti della solitudine.

Espanol :

El clavecinista solista y cantante Benoit Dumon nos invita a un viaje interior al corazón de las múltiples caras de la soledad.

L’événement Concert O Solitude de Benoit Dumon La Ciotat a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat