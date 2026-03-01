Concert O Vulnera Doloris Le Bec-Hellouin
Concert O Vulnera Doloris Le Bec-Hellouin vendredi 27 mars 2026.
Concert O Vulnera Doloris
Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert de musique sacrée baroque du carême. Œuvres de François Couperin, Johann Rosenmüller, Giacomo Carissimi et autres.
Susanne Wiznerowicz Soprano, orgue
Jan Wiznerowicz Basse, orgue .
Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 70 70
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English : Concert O Vulnera Doloris
L’événement Concert O Vulnera Doloris Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay