Concert O Vulnera Doloris

Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert de musique sacrée baroque du carême. Œuvres de François Couperin, Johann Rosenmüller, Giacomo Carissimi et autres.

Susanne Wiznerowicz Soprano, orgue

Jan Wiznerowicz Basse, orgue .

Abbaye Notre-Dame du Bec Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 70 70

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English : Concert O Vulnera Doloris

L’événement Concert O Vulnera Doloris Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay