Concert Oasis Boom Ambrugeat

Le duo invente un rock du désert qui appelle la danse, connait bien la techno et aime les larges mélodies hypnotiques qui sonnent familières à nos oreilles. Le son d’Oasis Boom est très librement inspiré de Maloya et de musiques mandingues. Le synthétiseur se frappe avec des baguettes de batterie et les tickets de métro se coincent dans les cordes de guitare comme s’il y avait du sable un peu partout. Les tourneries puissantes semblent venir de loi, d’autres font sourire et rapellent des musiques de jeux vidéo, des mélodies se déploient, bercent et englobent des blagues parfois et la musique électronique qui rôde.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place. Horaires d’ouverture du café vendredi 14h à 23h, samedi 9h à 23h et dimanche 9h à 18h .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

