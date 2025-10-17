Concert Oasis Boom Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Concert Oasis Boom Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence vendredi 17 octobre 2025.
Concert Oasis Boom
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 21:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-17
En partenariat avec Jazz Action Valence le VEX a le plaisir d’accueillir le duo Oasis Boom et son univers Krautrock du désert !
.
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
In partnership with Jazz Action Valence, VEX is delighted to welcome the duo Oasis Boom and their desert Krautrock universe!
German :
In Zusammenarbeit mit Jazz Action Valence freut sich VEX, das Duo Oasis Boom und sein Krautrock-Universum aus der Wüste begrüßen zu dürfen!
Italiano :
In collaborazione con Jazz Action Valence, VEX è lieta di accogliere il duo Oasis Boom e il suo Krautrock desertico!
Espanol :
En colaboración con Jazz Action Valence, VEX se complace en dar la bienvenida al dúo Oasis Boom y su ¡desierto Krautrock!
L’événement Concert Oasis Boom Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme