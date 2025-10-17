Concert Oasis Boom Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Concert Oasis Boom Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence vendredi 17 octobre 2025.

Concert Oasis Boom

Vacarme Exquis 811 allee Andre Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-10-17 20:30:00
2025-10-17

Le son d’Oasis Boom est très librement inspiré de Maloya et de musiques mandingues.
Vacarme Exquis 811 allee Andre Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60  info@jazzactionvalence.com

English :

Oasis Boom’s sound is freely inspired by Maloya and Mandingo music.

German :

Der Sound von Oasis Boom ist sehr frei von Maloya und Mandingomusik inspiriert.

Italiano :

Il suono degli Oasis Boom si ispira alla musica Maloya e Mandingo.

Espanol :

El sonido de Oasis Boom se inspira en la música maloya y mandinga.

