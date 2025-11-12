Concert O’Bronson (folk rock) La Loco Quimperlé

Concert O’Bronson (folk rock)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 03:00:00

2026-03-07

O’Bronson est un duo de frères qui apporte une touche moderne au folk rock. Leur musique unique mélange les couleurs folk et l’énergie du rock, avec parfois une pointe de punk !

Le spectacle qu’ils proposent raconte l’histoire fictive de Charly O’Bronson, le père illégitime des frères, et emporte le public dans un voyage festif et burlesque, comme dans un western spaghetti !!!

Sur scène, leur passion et leur énergie débordantes créent une atmosphère électrisante. Leur musique évoque les grands espaces et les plaines amérindiennes, offrant aux spectateurs une expérience immersive unique. Avec leur approche moderne et leur talent indéniable, O’Bronson laisse une impression durable et transporte son public dans un univers musical à la fois familier et… nouveau !

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

