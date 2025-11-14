Concert Obscur Feuillage (release party), Lily Luca et Galoche Le Jardin Moderne, Rennes 35000 Rennes Vendredi 14 novembre, 20h30 Entrée 10€, réduit 7€, soutien 15€

3 groupes pour cette soirée chanson/rock exceptionnelle au Jardin moderne ! Avec Lily Luca (75), Obscur Feuillage (22) et Galoche (35)

Bienvenue dans notre monde idéal ! Pour fêter la sortie officielle de l’album, venez faire la fête avec le groupe [Obscur Feuillage](https://obscurfeuillage.fr/) !

« Obscur Feuillage est un grizzly sous le soleil idéal d’hollywood ! »

Entre la fantaisie d’un Philippe Katerine et la soul celtique des Dexys Midnight Runners, le showman Obscur et son groupe (The Sophie au trombone, The Charlotte aux guitares) poursuivent leur route avec un album aux influences variées. Mélodies pop, énergie rock et chanson réaliste se mêlent subtilement à une influence 80’s.

En première partie, la grande chanteuse internationale des tournées à vélo [Lily Luca](www.lilyluca.fr), et en 3° partie les deux fous furieux de l’amour : [Galoche](www.galoche.fr) !

Venez nombreux.ses, et n'oubliez pas que seules les entrées permettront de payer les artistes, car le bar est géré par le Jardin Moderne… (heureusement, il y aura aussi des disques et des t-shirts et des goodies <3)