Cournonsec

CONCERT OCCITAN JOANDA

Cournonsec Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin à 18h30 sur l’Esplanade Briou Garenne (ou salle des fêtes en cas de pluie)

Sur scène, Joanda et ses musiciens nous embarquent au coeur d’un concert fédérateur, d’une énergie solaire qui fait vibrer toute l’Occitanie.

Vendredi 19 juin à 18h30 sur l’Esplanade Briou Garenne (ou salle des fêtes en cas de pluie)

Sur scène, Joanda et ses musiciens nous embarquent au coeur d’un concert fédérateur, d’une énergie solaire qui fait vibrer toute l’Occitanie.

Le chanteur, directement inspiré par les 1000 ans d’une terre de caractère, est aujourd’hui l’ambassadeur de l’Occitanie.

Entre guitares, percussions de Méditerranée, accordéon, piano, vièle à roue, sistre et autres instruments à couper le souffle qui sont joués par d’excellents musiciens, ce spectacle est à ne pas manquer.

Chanté en français, occitan et espagnol, le spectacle, salué par la critique, porte le nom de son album 1000 ANS comme 1000 ans de langue, de culture, de pays et d’ondes positives.

Joanda, initiateur de l’esthétique pop-culture dans la chanson d’oc, est l’artiste occitan dont les singles sont les plus diffusés dans les radios nationales à l’univers pop.

Joanda et ses musiciens font rayonner tout un pays pour un spectacle tout public qui nous entraîne là où le soleil respire. Un régal.

Gratuit

Sur réservation au 0467856010 .

Cournonsec 34660 Hérault Occitanie +33 4 67 85 60 10

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English :

Friday, June 19 at 6:30 p.m. on the Esplanade Briou Garenne (or the community hall in case of rain)

On stage, Joanda and her musicians take us on a journey through a rousing concert, with a radiant energy that sets all of Occitanie buzzing.

L’événement CONCERT OCCITAN JOANDA Cournonsec a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT MONTPELLIER