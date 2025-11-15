Concert Occitanie Pezuls
Concert Occitanie Pezuls samedi 15 novembre 2025.
Concert Occitanie
Salle des fêtes Pezuls Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Séquence souvenirs retour en image et vidéo, sur une soirée de juillet 2009, le concert de Nadau à Pezuls.
Léù Espalits chœur d’hommes qui interprètent des chants traditionnels mettant à l’honneur l’Occitanie, les Pyrénées, … mais aussi du répertoire français, italien et d’autres pays.
Buvette et petits gâteaux.
Nombre de place limité réservation impérative. .
Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64
