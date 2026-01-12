Concert Ocean Gaya Live L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda

Concert Ocean Gaya Live

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Escale vous donne rendez-vous en pour des concerts et animations variés ! Venez découvrir des sessions musicales et des projections dans une ambiance conviviale. Plus d’infos à venir… .

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ocean Gaya Live

L’événement Concert Ocean Gaya Live Landéda a été mis à jour le 2026-01-12 par OT PAYS DES ABERS