CONCERT OCÉANS INFINIS Sète

CONCERT OCÉANS INFINIS Sète samedi 4 octobre 2025.

CONCERT OCÉANS INFINIS

503 boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Plongez au cœur d’Océans Infinis, une création musicale qui vous fait entrer dans l’univers sonore des cétacés.À partir d’enregistrements scientifiques de baleines, cachalots, orques, dauphins ou encore coraux, Lila Bazooka transforme ces voix marines en une véritable œuvre poétique et immersive.Cette expérience unique, à la croisée de la musique contemporaine et de la science, invite à ressentir l’océan autrement par l’écoute, la vibration et l’émotion.En s’inspirant du travail d’Olivier Messiaen, les artistes composent un langage musical qui mêle chants de baleines, rythmes sous-marins et exploration sonore du basson, pour une traversée sensorielle et écologique.Un voyage artistique fascinant qui sensibilise, tout en émerveillant, à la richesse et à la fragilité du monde marin. .

503 boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT OCÉANS INFINIS Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE