Concert Octavoces Ô Nuit

12 Place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Quand musique et poésie se répondent, de Tallis à Peguy. Direction Mathias Thiery Comédien Maximilien Bourdette.

OctaVoces est un ensemble vocal né de l’amitié de huit chanteurs animés par une même passion. Désireux de faire dialoguer leurs voix au sein d’un répertoire éclectique, ils explorent aussi bien la musique sacrée que profane, avec exigence et enthousiasme. .

12 Place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire octuor.octavoces@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When music and poetry meet, from Tallis to Peguy. Conductor: Mathias Thiery Actor: Maximilien Bourdette.

L’événement Concert Octavoces Ô Nuit Chartres a été mis à jour le 2026-02-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES