Concert Octobre Rose au Château de Chantilly Aretha’s Sisters Unplugged Chantilly

Concert Octobre Rose au Château de Chantilly Aretha's Sisters Unplugged

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 30

30

Tarif unique

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Une soirée en hommage à Aretha Franklin pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Composé pour ce concert de quatre chanteuses et d’une section rythmique (basse, piano, guitare, percussions et saxophone), le groupe Aretha ‘s Sisters Unplugged rend hommage à La Reine de la Soul . Pourquoi unplugged ? Parce que l’acoustique du dôme des Grandes Écuries se prête à merveille pour magnifier voix et instruments. Varier les plaisirs, et ne surtout pas essayer de s’approcher de la voix unique de la diva ou reproduire les morceaux de manière servile, les chanteuses sont tour à tour solistes ou choristes, et même pianiste pour l’une d’elles.

La carrière illustre d’Aretha, ponctuée de tubes emblématiques, a fait d’elle l’artiste rythm and blues la plus récompensée de sa génération, remportant 18 Grammy Awards. Elle fût la toute première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1987.

Dans la voix d’Aretha, nous pouvions lire notre Histoire, dans son entièreté et dans toutes ses nuances notre puissance et nos peines, notre côté sombre et notre lumière, notre quête de la rédemption et le respect gagné difficilement. c’est en ces termes que Barack Obama, honora sa mémoire lorsqu’elle rejoignit les étoiles en août 2018.

Playlist du concert

All the king’s horses

Amazing grace

Baby I love you

Chain of fools

Come back baby

Dr. Feelgood

Every natural thing

Good times

Hello sunshine

I never loved a man

It ain’t fair

Love the one you’re with

Money won’t change you

Natural woman

Respect

River’s invitation

See saw

Since you’ve been gone

Think

Walk on by

Won’t be long

You’re a sweet sweet man

Save me

Say a little pray for you

Réservation sur le site du château ou au guichet des Grandes Ecuries. 30 .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

