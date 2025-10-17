CONCERT OCTOBRE ROSE « HOMMAGE A AZNAVOUR » Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet
CONCERT OCTOBRE ROSE « HOMMAGE A AZNAVOUR » Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet vendredi 17 octobre 2025.
CONCERT OCTOBRE ROSE « HOMMAGE A AZNAVOUR »
Rue Léo Lagrange Place Léon-Jean Grégory Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
é 18h30 Salle Claude Nougaro au Foyer Rural de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, concert « Hommage à Charles Aznavour » par Adel M’zouri
» + ! »
Billetterie sur place ou à l’Office de Tourisme 10€
L’intégralité des recettes reversées à l’Association SOA
.
Rue Léo Lagrange Place Léon-Jean Grégory Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 patrimoine@saintpauldefenouillet.fr
English :
?é?????? ?? ???? ?? ?? ??????? 6:30 pm Salle Claude Nougaro at the Foyer Rural in SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, concert « Tribute to Charles Aznavour » by Adel M’zouri
« ??????? ???? + ????? ???????? ! »
Tickets on site or at the Tourist Office: 10?
All proceeds donated to the SOA Association
German :
?é???????? ???????? ??????? 18.30 Uhr Salle Claude Nougaro im Foyer Rural von SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, Konzert « Hommage à Charles Aznavour » von Adel M’zouri
« ??????? ???? + ????? ???????? ! »
Eintrittskarten vor Ort oder im Fremdenverkehrsamt: 10?
Alle Einnahmen gehen an den Verein SOA
Italiano :
???? ???? ??????? 18:30 Salle Claude Nougaro al Foyer Rural di SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, concerto « Omaggio a Charles Aznavour » di Adel M’zouri
« ??????? ???? + ????? ???????? ! »
Biglietti sul posto o presso l’Ufficio del Turismo: 10?
Tutti i proventi sono devoluti all’Associazione SOA
Espanol :
?é?????? ?? ???? ???? ??????? 18:30 Salle Claude Nougaro en el Foyer Rural de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, concierto « Homenaje a Charles Aznavour » de Adel M’zouri
« ??????? ???? + ????? ???????? ! »
Entradas in situ o en la Oficina de Turismo: 10?
Todo lo recaudado se donará a la Asociación SOA
L’événement CONCERT OCTOBRE ROSE « HOMMAGE A AZNAVOUR » Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI FENOUILLEDES