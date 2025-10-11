Concert Octobre Rose par le Choeur Belsia Saint-Denis Toury

Concert Octobre Rose par le Choeur Belsia Saint-Denis

3 Rue de l’Église Toury Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Concert choral au profit d’Octobre Rose, par Le Chœur Belsia participation libre.

Un moment musical généreux et lumineux Le Chœur Belsia réunit ses voix pour un programme choral accessible et chaleureux, porté par l’esprit d’Octobre Rose. On vient soutenir la cause, découvrir la formation vocale locale et partager une heure de musique dans l’écrin de l’église Saint-Denis. La participation est libre ; les dons recueillis sont destinés à l’action Octobre Rose. .

L’événement Concert Octobre Rose par le Choeur Belsia Saint-Denis Toury a été mis à jour le 2025-10-06 par OT COEUR DE BEAUCE