Concert Octobre Rose par les Soignantes Auditorium Saintes
Concert Octobre Rose par les Soignantes Auditorium Saintes samedi 4 octobre 2025.
Concert Octobre Rose par les Soignantes
Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Naitre en Saintonge propose un concert caritatif avec le groupe local Rocks N’Volts et les Rocs and Roses, composé de patientes en rémission pratiquant le Rugby santé.
Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82
English :
As part of the October Rose campaign, the Naitre en Saintonge association is offering a benefit concert featuring local band Rocks N’Volts and the Rocs and Roses, made up of patients in remission who play healthy rugby.
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers veranstaltet der Verein Naitre en Saintonge ein Benefizkonzert mit der lokalen Band Rocks N’Volts und den Rocs and Roses, die sich aus Patientinnen in Remission zusammensetzt, die Gesundheitsrugby praktizieren.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Pink October, l’associazione Naitre en Saintonge organizza un concerto di beneficenza con la band locale Rocks N’Volts e i Rocs and Roses, composta da pazienti in remissione che giocano a rugby in salute.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Naitre en Saintonge organiza un concierto benéfico en el que participarán el grupo local Rocks N’Volts y los Rocs and Roses, formados por pacientes en remisión que juegan al rugby sanos.
