Concert Octobre Rose Sarrebourg

Concert Octobre Rose Sarrebourg samedi 18 octobre 2025.

Concert Octobre Rose

Temple protestant Avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-18

Les Best’Hoff donneront un concert dans le cadre d’octobre rose. L’entrée sera libre, vous pouvez faire des dons sur place, au profit de la recherche contre le cancer du sein.Tout public

Temple protestant Avenue du Maréchal Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est best.hoff57@gmail.com

English :

Les Best’Hoff will be giving a concert in aid of pink October. Admission is free, and donations can be made on site, to benefit breast cancer research.

German :

Die Best’Hoffs werden im Rahmen des Rosa Oktobers ein Konzert geben. Der Eintritt ist frei, Sie können vor Ort für die Brustkrebsforschung spenden.

Italiano :

Les Best’Hoff terrà un concerto a favore dell’Ottobre rosa. L’ingresso è libero e le donazioni possono essere fatte alla porta, a favore della ricerca sul cancro al seno.

Espanol :

Les Best’Hoff ofrecerá un concierto a favor del Octubre rosa. La entrada es gratuita y se pueden hacer donativos en la puerta, a beneficio de la investigación sobre el cáncer de mama.

L’événement Concert Octobre Rose Sarrebourg a été mis à jour le 2025-10-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG