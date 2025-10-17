CONCERT OCTOBRE ROSE VIENS ON CHANTE PRÉSENTE QUELQUES MOTS D’AMOUR Vias

CONCERT OCTOBRE ROSE VIENS ON CHANTE PRÉSENTE QUELQUES MOTS D’AMOUR Vias vendredi 17 octobre 2025.

CONCERT OCTOBRE ROSE VIENS ON CHANTE PRÉSENTE QUELQUES MOTS D’AMOUR

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Viens On Chante présente Quelques mots d’amour sur des chansons de Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine et Véronique Sanson au profit d’Octobre Rose.

Pensez à venir prendre vos places pour le spectacle au profit d’octobre rose quelques mots d’amour

En vente à la salle vigneronne lundi, mercredi et jeudi de 20h à 22 h

Et aussi au Théâtre de l’Ardaillon aux horaires de la billetterie.

Viens On Chante présente Quelques mots d’amour au profit d’Octobre Rose.

Spectacle musical sur des chansons de Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine et Véronique Sanson.

Un groupe d’amis se retrouve autour d’un des leurs dont le moral est en berne pour lui redonner le moral en se remémorant de drôles d’histoires de leur passé…

Pensez à venir prendre vos places pour le spectacle au profit d’octobre rose quelques mots d’amour

En vente à la salle vigneronne lundi, mercredi et jeudi de 20h à 22 h

Et aussi au Théâtre de l’Ardaillon aux horaires d’ouverture de la billetterie.

#OCTOBREROSE .

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 7 60 64 80 15 viensonchante34@gmail.com

English :

On Friday October 29, the Viens On Chante association is organizing a musical show entitled Balades intemporelles in aid of the Telethon at the Théâtre de l?Ardaillon.

A journey in song from the 50s to the present day?

German :

Der Verein Viens On Chante organisiert am Freitag, den 29. Oktober, im Théâtre de l’Ardaillon ein Musical mit dem Titel Balades intemporelles (Zeitlose Spaziergänge) zugunsten des Telethon.

Eine Reise mit Liedern aus den 50er Jahren bis heute?

Italiano :

Viens On Chante presenta Quelques mots d’amour con canzoni di Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine e Véronique Sanson a favore di Pink October.

Non dimenticate di prendere i biglietti per Quelques mots d’amour , uno spettacolo a favore di Pink October

In vendita presso la Salle Vigneronne il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20.00 alle 22.00

E anche al Théâtre de l’Ardaillon durante gli orari di apertura della biglietteria.

Espanol :

El viernes 29 de octubre, la asociación Viens On Chante organiza en el Théâtre de l’Ardaillon un espectáculo musical titulado Balades intemporelles a beneficio del Telethon.

Un viaje en canciones desde los años 50 hasta nuestros días..

L’événement CONCERT OCTOBRE ROSE VIENS ON CHANTE PRÉSENTE QUELQUES MOTS D’AMOUR Vias a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE