CONCERT OCTOVOX

1 Chemin du Moulin Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert de l’ensemble vocal Octovox avec un programme allant de la musique de la Renaissance aux musiques actuelles.

Créé en octobre 2020 dans le nord-ouest de l’Hérault, l’ensemble vocal Octovox réunit seize chanteurs amateurs et professionnels passionnés autour d’un projet musical exigeant interpréter un répertoire a cappella à huit voix avec un effectif volontairement restreint.

Le programme proposé est éclectique, allant de la musique de la Renaissance aux musiques actuelles. Des œuvres connues ou plus confidentielles y côtoient des pièces remarquables du répertoire choral. Certains chants sont présentés avec une mise en espace, offrant au public une expérience musicale et visuelle originale.

Direction Laurent Picot.

Entrée en participation libre.

Concert au profit de l’association d’aide aux écoles rurales défavorisées en Inde. .

1 Chemin du Moulin Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52

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English : CONCERT OCTOVOX

Concert by the Octovox vocal ensemble, with a program ranging from Renaissance to contemporary music.

L’événement CONCERT OCTOVOX Octon a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS