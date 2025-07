CONCERT ODA LATINA LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès

CONCERT ODA LATINA LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès vendredi 11 juillet 2025.

CONCERT ODA LATINA LE CHAT BARRÉ

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Venez rencontrer les influences musicales métissées de ce groupe aux sonorités du monde.

.

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 75 12 94 19

English :

Come and discover the musical influences of this world-famous band.

German :

Begegnen Sie den gemischten musikalischen Einflüssen dieser Gruppe mit ihren weltweiten Klängen.

Italiano :

Venite a scoprire le influenze musicali di questo gruppo di fama mondiale.

Espanol :

Venga a descubrir las influencias musicales de este grupo de fama mundial.

L’événement CONCERT ODA LATINA LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2025-06-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire