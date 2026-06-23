Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres
Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Londres
Concert Ödacieuse
Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Quand l’audace rencontre la grâce.
De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié ! Judith Charron, chanteuse pianiste, et Mathilde Limal, chanteuse et guitariste, forment Ödacieuse, un duo à cœur ouvert qui mêle lyrique, chanson française et chant du monde. Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures ! .
Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 66 57 35 03 mathilde.limal@gmail.com
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English :
When audacity meets grace.
L’événement Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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