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Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres

Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres

Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Église Saint-Martin
Ville
34380 Saint-Martin-de-Londres
Département
Hérault
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
12 12 12 Plein tarif

Saint-Martin-de-Londres

Concert Ödacieuse

Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Quand l’audace rencontre la grâce.
De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié ! Judith Charron, chanteuse pianiste, et Mathilde Limal, chanteuse et guitariste, forment Ödacieuse, un duo à cœur ouvert qui mêle lyrique, chanson française et chant du monde. Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures !   .

Église Saint-Martin Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 66 57 35 03  mathilde.limal@gmail.com

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English :

When audacity meets grace.

L’événement Concert Ödacieuse Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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