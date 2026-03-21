Concert Odessa Trio L’Annexe 23 Moëlan-sur-Mer
Concert Odessa Trio L’Annexe 23 Moëlan-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.
Concert Odessa Trio
L’Annexe 23 23 Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05 18:30:00
Date(s) :
2026-04-05
La musique des Balkans est une aventure pour les oreilles. La force du chant, les soufflets de l’accordéon et les rythmiques infernales , quelques notes suffisent souvent pour s’imaginer loin en Europe de l’Est. Si la musique d’Odessa Trio est généreuse, tous les 3 affectionnent les virages tantôt jazz, rock and roll, électriques et bien sûr propice à l’improvisation musicale. Un concert sur le fil donc, où la sensibilité et l’énergie des musiciens vous propose de faire le pas vers les musiques tziganes. Le concert sera suivi d’un pot avec les artistes . Bar ouvert 30 mn avant le spectacle . Sur réservation exclusivement avant le jeudi 5 avril (jauge limitée) pour qui veut bien se laisser embarquer. Guitare Erwan Volant Accordéon Jéremy Simon-Contrebasse Tangi Le Hennaff. .
L’Annexe 23 23 Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 81 36 89 71
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English : Concert Odessa Trio
L’événement Concert Odessa Trio Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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