Concert Odonata X-1 Espace Noriac Salle Haute Limoges

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Concert atmosphérique avec Odonata X-1, projet de la plasticienne Fabienne Albiac, ovni musical mélangeant psychédélisme et transe, une véritable invitation au voyage, deux albums déjà sortis novembre 2022 et septembre 2024 et des retours de presse extraordinaires, un troisième album en cours de finalisation.

Sur réservation par mail/ téléphone .

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 49 94 ejectes@filcontact.fr

