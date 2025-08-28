Concert, Odyssée Live L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert, Odyssée Live L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 28 août 2025.

Concert, Odyssée Live

Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-28 21:30:00

fin : 2025-08-28 22:30:00

Date(s) :

2025-08-28

Concert de l’orchestre Odyssée Live

L’Orchestre ODYSSÉE LIVE sillonne depuis près de 40 ans les routes du Grand Ouest, armé d’un répertoire de variété française et internationale.

Ces artistes embarquent avec eux le public, toutes générations confondues, pour une soirée dansante et festive en mode concert live.

Le concert sera suivi à 22h30, d’un feu d’artifice signé Jacques Couturier qui embrasera le ciel de L’Aiguillon-la-Presqu’île. .

Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

English :

Concert by the Odyssée Live orchestra

German :

Konzert des Odyssée-Live-Orchesters

Italiano :

Concerto dell’orchestra Odyssée Live

Espanol :

Concierto de la orquesta Odyssée Live

