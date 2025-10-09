Concert Œuvres Classiques Célèbres Église Saint-Joseph Nancy

Concert Œuvres Classiques Célèbres

Église Saint-Joseph 73 Rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

La Chorale et l’Ensemble instrumental de concert des Pays-Bas donneront un concert de plusieurs œuvres classiques célèbres à l’Église Saint-Joseph à Nancy. Au programme figurent le Gloria de A. Vivaldi, ainsi que Sanctus, Benedictus et Agnus Dei de Gounod, le choral Dem wir das Heilig ist de J.S. Bach et l’Ave Verum de W.A. Mozart.

Le chœur et l’orchestre seront placés sous la direction du chef Gerard Breas. Collaborent également Leon van Liere (ténor), le quintette à vent Hi-Five, Wim Loef (organiste), et Arthur Postma (pianiste).Tout public

English :

The Netherlands Choir and Instrumental Concert Ensemble will perform a concert of several famous classical works at the Église Saint-Joseph in Nancy. The program includes the Gloria by A. Vivaldi, as well as Gounod?s Sanctus, Benedictus and Agnus Dei, J.S. Bach?s chorale Dem wir das Heilig ist and W.A. Mozart?s Ave Verum.

Choir and orchestra will be under the direction of conductor Gerard Breas. Also collaborating Leon van Liere (tenor), the Hi-Five wind quintet, Wim Loef (organist), and Arthur Postma (pianist).

German :

Der niederländische Konzertchor und das niederländische Konzertinstrumentalensemble werden in der St.-Josef-Kirche in Nancy ein Konzert mit mehreren berühmten klassischen Werken geben. Auf dem Programm stehen das Gloria von A. Vivaldi, sowie Sanctus, Benedictus und Agnus Dei von Gounod, der Choral Dem wir das Heilig ist von J.S. Bach und das Ave Verum von W.A. Mozart.

Der Chor und das Orchester stehen unter der Leitung von Gerard Breas. Weitere Mitwirkende sind: Leon van Liere (Tenor), das Bläserquintett Hi-Five, Wim Loef (Organist) und Arthur Postma (Pianist).

Italiano :

Il Netherlands Choir and Instrumental Concert Ensemble terrà un concerto di alcune famose opere classiche presso l’Église Saint-Joseph di Nancy. Il programma comprende il Gloria di A. Vivaldi, oltre a Sanctus, Benedictus e Agnus Dei di Gounod, il corale Dem wir das Heilig ist di J.S. Bach e l’Ave Verum di W.A. Mozart.

Il coro e l’orchestra saranno diretti da Gerard Breas. Collaborano anche: Leon van Liere (tenore), il quintetto di fiati Hi-Five, Wim Loef (organista) e Arthur Postma (pianista).

Espanol :

El Coro y el Conjunto Instrumental de Concierto de los Países Bajos ofrecerán un concierto de varias obras clásicas famosas en la Église Saint-Joseph de Nancy. El programa incluye el Gloria de A. Vivaldi, así como el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei de Gounod, el coral Dem wir das Heilig ist de J.S. Bach y el Ave Verum de W.A. Mozart.

El coro y la orquesta estarán dirigidos por Gerard Breas. También colaboran Leon van Liere (tenor), el quinteto de viento Hi-Five, Wim Loef (organista) y Arthur Postma (pianista).

