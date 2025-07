Concert. Oeuvres pour orchestre, 26.07.2025 Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche

Concert. Oeuvres pour orchestre, 26.07.2025

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Orchestre de jeunes sous la direction de Martin Barral

Violon solo Laurence Bretagnon

Répertoire de Dvorak, Bizet, Bach, Vivaldi …

Et en seconde partie, théâtre à la salle des fêtes de Conches

Libre participation aux frais

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie sjoly@gizmodeluxe.com

English : Concert. Oeuvres pour orchestre, 26.07.2025

Youth Orchestra conducted by Martin Barral

Concertmaster Laurence Bretagnon

Repertoire by Dvorak, Bizet, Bach, Vivaldi …

And in the second half, theater at the Conches village hall

Free participation

German :

Jugendorchester unter der Leitung von Martin Barral

Solo-Violine Laurence Bretagnon

Repertoire von Dvorak, Bizet, Bach, Vivaldi …

Und im zweiten Teil Theater im Festsaal von Conches

Freie Kostenbeteiligung

Italiano :

Orchestra giovanile diretta da Martin Barral

Concertmaster Laurence Bretagnon

Repertorio di Dvorak, Bizet, Bach, Vivaldi …

E nel secondo tempo, il teatro nella sala del villaggio di Conches

Contributo libero alle spese

Espanol :

Joven Orquesta dirigida por Martin Barral

Concertino Laurence Bretagnon

Repertorio de Dvorak, Bizet, Bach, Vivaldi …

Y en la segunda parte, teatro en la sala del pueblo de Conches

Contribución gratuita a los gastos

