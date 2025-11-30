Concert OFF de Préludia musique classique rue du Lycée Moulins
Chapelle Notre Dame Moulins
30 novembre 2025 17:30:00
30 novembre 2025
2025-11-30
Kreislermania, avec Amanda Favier (violon) et Élodie Soulard (accordéon).
Cette année, les musiciennes fêtent les 10 ans de leur duo avec un disque Kreislermania, un hommage à Fritz Kreisler, violoniste iconique né il y a 150 ans.
Chapelle Notre Dame, rue du Lycée, Moulins 03000, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes. Contact: +33 6 20 51 05 40, ecrire@preludia.fr
English :
Kreislermania, with Amanda Favier (violin) and Élodie Soulard (accordion).
This year, the musicians celebrate the 10th anniversary of their duo with an album: Kreislermania, a tribute to Fritz Kreisler, the iconic violinist born 150 years ago.
German :
Kreislermania, mit Amanda Favier (Violine) und Élodie Soulard (Akkordeon).
Dieses Jahr feiern die Musikerinnen das 10-jährige Bestehen ihres Duos mit einer CD: Kreislermania, eine Hommage an Fritz Kreisler, einen ikonischen Geiger, der vor 150 Jahren geboren wurde.
Italiano :
Kreislermania, con Amanda Favier (violino) ed Élodie Soulard (fisarmonica).
Quest’anno le musiciste celebrano il 10° anniversario del loro duo con un album: Kreislermania, un omaggio a Fritz Kreisler, l’iconico violinista nato 150 anni fa.
Espanol :
Kreislermania, con Amanda Favier (violín) y Élodie Soulard (acordeón).
Este año, los músicos celebran el 10º aniversario de su dúo con un álbum: Kreislermania, un homenaje a Fritz Kreisler, el emblemático violinista nacido hace 150 años.
