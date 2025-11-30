Concert OFF de Préludia musique classique rue du Lycée Moulins

Concert OFF de Préludia musique classique

rue du Lycée Chapelle Notre Dame Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Kreislermania, avec Amanda Favier (violon) et Élodie Soulard (accordéon).

Cette année, les musiciennes fêtent les 10 ans de leur duo avec un disque Kreislermania, un hommage à Fritz Kreisler, violoniste iconique né il y a 150 ans.

.

rue du Lycée Chapelle Notre Dame Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 51 05 40 ecrire@preludia.fr

English :

Kreislermania, with Amanda Favier (violin) and Élodie Soulard (accordion).

This year, the musicians celebrate the 10th anniversary of their duo with an album: Kreislermania, a tribute to Fritz Kreisler, the iconic violinist born 150 years ago.

German :

Kreislermania, mit Amanda Favier (Violine) und Élodie Soulard (Akkordeon).

Dieses Jahr feiern die Musikerinnen das 10-jährige Bestehen ihres Duos mit einer CD: Kreislermania, eine Hommage an Fritz Kreisler, einen ikonischen Geiger, der vor 150 Jahren geboren wurde.

Italiano :

Kreislermania, con Amanda Favier (violino) ed Élodie Soulard (fisarmonica).

Quest’anno le musiciste celebrano il 10° anniversario del loro duo con un album: Kreislermania, un omaggio a Fritz Kreisler, l’iconico violinista nato 150 anni fa.

Espanol :

Kreislermania, con Amanda Favier (violín) y Élodie Soulard (acordeón).

Este año, los músicos celebran el 10º aniversario de su dúo con un álbum: Kreislermania, un homenaje a Fritz Kreisler, el emblemático violinista nacido hace 150 años.

L’événement Concert OFF de Préludia musique classique Moulins a été mis à jour le 2025-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région