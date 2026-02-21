Concert Ogma Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon
Concert Ogma Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon samedi 21 mars 2026.
Concert Ogma
Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Coeur Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’association Messagers présente Ogma Pascal Benedetti et Samuel Monce.
.
Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Coeur Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4700280303
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Messagers association presents Ogma: Pascal Benedetti and Samuel Monce.
L’événement Concert Ogma Montluçon a été mis à jour le 2026-02-21 par Montluçon Tourisme