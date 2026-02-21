Concert Ogma Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon

Concert Ogma

Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Coeur Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Messagers présente Ogma Pascal Benedetti et Samuel Monce.

Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Coeur Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4700280303

English :

The Messagers association presents Ogma: Pascal Benedetti and Samuel Monce.

