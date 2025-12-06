Concert OHC Carnet de voyage musical aux Amériques Chartres

Concert OHC Carnet de voyage musical aux Amériques

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06

L’Orchestre d’Harmonie de Chartres souhaite vous prendre à son bord pour un grand périple sonore à travers les Amériques ! Le plan de vol de larges plaines de jazz, des gratte-ciels symphoniques, un détour par Chicago et des rythmes latinos qui risquent fort de vous donner envie de danser !

Soyez prêts pour une véritable croisière (sans le mal de mer !), et pour un embarquement sur le vol long-courrier (sans le décalage horaire !) de la compagnie OHC Airlines. A chaque escale musicale sur le sol de ce vaste continent, nous serons accompagnés par les plus grands compositeurs américains. Prenez place, rangez votre bagage et attachez vos ceintures, le décollage est imminent ! .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Orchestre d?Harmonie de Chartres would like to take you on board for a sonic journey through the Americas! The flight plan: wide plains of jazz, symphonic skyscrapers, a detour through Chicago and Latin rhythms that are sure to make you want to dance!

German :

Das Orchestre d’Harmonie de Chartres möchte Sie auf eine große Klangreise durch Amerika mitnehmen! Der Flugplan: weite Jazz-Ebenen, symphonische Wolkenkratzer, ein Abstecher nach Chicago und lateinamerikanische Rhythmen, die Sie zum Tanzen verführen werden!

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie de Chartres vi porta a bordo per un viaggio sonoro attraverso le Americhe! Il piano di volo: ampie pianure di jazz, grattacieli sinfonici, una deviazione attraverso Chicago e ritmi latini che vi faranno venire voglia di ballare!

Espanol :

La Orchestre d’Harmonie de Chartres le invita a un viaje sonoro por las Américas El plan de vuelo: ¡amplias llanuras de jazz, rascacielos sinfónicos, un desvío por Chicago y ritmos latinos que seguro le darán ganas de bailar!

